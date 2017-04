Bayern neemt 'belangrijke bouwsteen' Coman definitief over

15:20 – Na al twee seizoenen op huurbasis voor de club actief te zijn geweest, wordt Kingsley Coman komende zomer definitief speler van Bayern München. De Duitse topclub heeft de optie tot koop in het huurcontract van de 20-jarige Franse aanvaller gelicht. Naar verluidt betaalt Bayern 21 miljoen euro om Coman over te nemen van Juventus.



"Kingsley Coman is een belangrijke bouwsteen voor de toekomst van onze ploeg. Daarom hebben we besloten de optie te lichten", aldus Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van Bayern München, op de clubwebsite. "Kingsley is een veelbelovende speler met een groot potentieel. We zijn ervan overtuigd dat hij ons in de komende jaren verder gaat helpen."



Coman heeft een contract tot de zomer van 2020 getekend in de Allianz Arena. In veertig duels in de Bundesliga, waarvan 28 als bassispeler, maakte Coman zes doelpunten voor Bayern.