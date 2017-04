De Rossi denkt aan vervolgstap: "Zie trainerscarrière zitten"

18:38 – Daniele De Rossi is met zijn 33 jaar één van de meest ervaren spelers bij AS Roma. De middenvelder heeft inmiddels al nagedacht over zijn loopbaan na het voetballen. De Italiaan zegt een trainerscarrière zeker te zien zitten.



De drie beste trainers met wie De Rossi ooit samenwerkte zijn Luciano Spalletti, Antonio Conte en Luis Enrique. Ook Pep Guardiola kan op veel respect van de Italiaan rekenen. "Als ik ooit aan de slag ga als trainer, zou ik hem vragen om langs te komen zodat ik van hem kon leren", vertelt hij in het Italiaanse magazine Undici. "Ik zou het leuk vinden om ooit trainer te worden. Niet direct, maar op het juiste moment lijkt dat me zeker interessant. Wanneer je een bepaalde leeftijd bereikt ga je nadenken over stoppen. Er zijn er die vroeg stoppen en sommigen zetten pas op hun veertigste een punt achter hun loopbaan. Ik denk aan iets daartussenin."



In juli wordt De Rossi 34 en hij merkt bij AS Roma een groot verschil met zijn achttienjarige ploeggenoten. "Sommige van hen irriteren me af en toe echt. Als ik ze video's zie opnemen voor Instagram vlak voor een wedstrijd, dan wil ik een honkbalknuppel tegen hun tanden slaan. Maar ze zijn achttien jaar en over twintig jaar zullen zij gaan klagen over de jeugdspelers van die tijd", aldus de middenvelder.