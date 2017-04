Kieft: "Verbaast me niet dat Van Breukelen het lastig heeft"

21:43 – Wim Kieft is allesbehalve verbaasd over de problemen waar de KNVB momenteel mee te kampen heeft. De oud-voetballer vindt dat de Nederlandse voetbalbond al tijden niet goed bezig is en stelt dat het dan ook niet vreemd is dat Hans van Breukelen het lastig heeft als technisch directeur.



De KNVB wekte de afgelopen dagen opnieuw verbazing door de situatie met Henk ten Cate en Dick Advocaat. Eerstgenoemde leek het te gaan worden, maar het lijkt toch Advocaat met Ruud Gullit als assistent te gaan worden. "Het verbaast me niks dat Van Breukelen het moeilijk heeft. Hij heeft het elke keer moeilijk", aldus Wim Kieft bij Ziggo Sport. "Uiteindelijk zijn ze bij twee logische kandidaten uitgekomen."



"Het zijn twee goede coaches. Ten Cate staat voor aantrekkelijk voetbal en Advocaat is een heel goede trainer en een heel goede coach", vervolgt Kieft, die niet weet of een keuze voor Advocaat verstandig is. "Dan is het lastig, maar hoe dit nu allemaal gaat, is niet handig. De strategie die hij nu volgt, moet Van Breukelen zelf maar toelichten. Advocaat heeft Van Breukelen eerder in de steek gelaten toen hij assistent was en naar Fenerbahçe ging."