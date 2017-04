Voormalig FIFA-topman bekent aannemen van smeergeld

0:06 – Een voormalig topman van de FIFA heeft donderdag voor de rechtbank in Brooklyn bekend dat hij schuldig is aan het aannemen van smeergeld. De 55-jarige Richard Lai gaf toe dat hij voor ruim 1 miljard dollar aan steekpenningen heeft aangenomen.



In ruil voor het aannemen van de steekpenningen gebruikte hij zijn invloed binnen de FIFA om personen en zaken binnen het voetbal te beïnvloeden. Dit gebeurde tussen 2009 en 2014. Lai heeft laten weten de ruim 1 miljard dollar te zullen terugbetalen. Daarmee ontloopt hij een zwaardere straf.



Lai was lid van de controlecommissie bij de FIFA en was eveneens jarenlang voorzitter van de voetbalbond van Guam. Daarnaast was hij bestuurslid bij de Aziatische voetbalbond. Daar liet hij zich omkopen om tijdens de verkiezingen van de FIFA op een bepaalde kandidaat te stemmen, zo gaf hij toe voor de rechtbank.