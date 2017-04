Lovren verlengt bij Liverpool, Boruc langer bij Bournemouth

11:28 – Dejan Lovren heeft zijn contract bij Liverpool verlengd. De centrale verdediger heeft op deze vrijdag op Melwood zijn handtekening gezet onder een contract met een looptijd tot de zomer van 2021. Momenteel is de Bosnische Kroaat bezig aan zijn derde seizoen in de Beatles-stad.



Lovren werd in de zomer van 2014 gekocht van Southampton en kwam sindsdien 105 keer in actie voor Liverpool (vier goals). Dit seizoen staat de teller op 28 wedstrijden en twee goals. De 27-jarige verdediger vormt vaak een defensief koppel met Joel Matip, die afgelopen zomer werd overgenomen van Schalke 04. Met dit centrale duo incasseerde Liverpool slechts één verliespartij in 15 wedstrijden.





Ondertussen heeft AFC Bournemouth wereldkundig gemaakt dat Artur Boruc zijn dienstverband verlengd heeft, middels een optie in zijn contract. De doelman uit Polen heeft tot medio 2018 bijgetekend bij The Cherries.