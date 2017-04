Van der Sar over competitieformat: "In gesprek met KNVB"

21:34 – Edwin van der Sar is blij dat Ajax dit seizoen laat zien dat het in staat is om Europees hoge ogen te gooien. Mochten Nederlandse clubs structureel weer mee willen doen in Europa dan vindt de algemeen directeur van Ajax dat er iets aan het competitieformat gedaan moet worden. Spelen op maandag moet naar zijn mening zo snel mogelijk een optie zijn.



Ajax wilde al eerder dat de topper tegen PSV naar maandag werd verplaatst na de 120 minuten durende wedstrijd tegen Schalke 04. De KNVB stemde daar echter niet mee in. "We zijn met de KNVB in gesprek over de competitievorm. Maar er zijn meer partijen betrokken bij deze discussie, zoals de tv-zenders. Laten we hopen dat er snel een oplossing wordt gevonden voor de clubs die Europees spelen", zegt Van der Sar bij Ajax TV Kick Off.



De directeur van Ajax vindt dat de ploeg van Peter Bosz nu het zo ver gekomen is in Europa ook moet uitspreken dat het voor de winst gaat. "Het is vrij realistisch want we zitten bij de laatste vier. Lyon heeft sterke spelers, maar wij hebben laten zien dat we daar ook over beschikken. Ik denk dat we nu het resultaat terugzien van de veranderingen die we de laatste jaren hebben doorgevoerd. Maar er valt nog veel meer te verbeteren. Uiteindelijk willen we weer meedoen in de Champions League", legt hij uit.



Wat het kampioenschap betreft verwacht Van der Sar dat de rol van Ajax wel is uitgespeeld na de nederlaag in Eindhoven. "Het zou een ongelofelijke ontsnapping zijn als we alsnog kampioen zouden worden. Maar ik vind het mooi dat twee van de traditioneel grootste clubs om de titel hebben gestreden. Dat is lang niet zo geweest."