Lyon boekt nipte zege in aanloop naar duel met Ajax

22:56 – Olympique Lyon heeft de generale repetitie voor het duel met Ajax in de Europa League van aanstaande woensdag goed doorstaan. Op bezoek bij Angers werd, zij het enigszins moeizaam, met 1-2 gewonnen. Door de zege herovert Lyon de vierde plaats in de Ligue 1.



In Angers moest Lyon het doen zonder Alexandre Lacazette. De topscorer kampt met hamstringklachten en het is nog onduidelijk of hij fit genoeg is voor het duel in Amsterdam. Memphis Depay moest vlak voor de wedstrijd afhaken met een blessure aan zijn enkel. Na zeventien minuten zette Mathieu Valbuena zijn ploeg op voorsprong. Kort voor rust verdubbelde Nabil Fekir de score.



Na rust was er echter een ander wedstrijdbeeld. Cheikh Ndoye maakte al snel de aansluitingstreffer waardoor het niet mogelijk was voor Lyon om gas terug te nemen met oog op het duel met Ajax. Een kwartier voor tijd moest Angers met tien man verder na een rode kaart voor Mateo Pavlovic. Desondanks wist Lyon niet nogmaals te scoren. De twee treffers van voor rust bleken echter genoeg om de winst binnen te halen. Door de zege staat de ploeg van Bruno Genesio voorlopig weer vierde.