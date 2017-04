Groot contrast tussen bekersuccessen AZ en Vitesse

11:17 – Het is geen gekke gedachte om te denken dat AZ en Vitesse zondag in de bekerfinale aan elkaar gewaagd zullen zijn. Op de eredivisieranglijst hebben beide finalisten nagenoeg hetzelfde aantal punten. Wat echter opvalt, is het verschil in ervaring in bekerfinales.



AZ bekende gast in finale

AZ en het bekertoernooi, het is een uitstekende combinatie. De club uit Alkmaar speelde tot dusver vijf finales, waarvan het er maar liefst vier wist te winnen. De laatste keer was in 2013, toen PSV in de eindstrijd door de ploeg van Gertjan Verbeek met 2-1 werd geklopt. De enige nederlaag in de finale werd geleden in 2007. Ajax en AZ hielden elkaar destijds met 1-1 in evenwicht, maar in de strafschoppenserie ging het vervolgens mis voor de Alkmaarders. Wat overigens ook opvalt, is dat AZ de beker in 1981 en 1982 twee seizoenen op rij wist te grijpen. AZ is door de vierde eindzeges na de traditionele topdrie de meest succesvolle club in het toernooi.



Vitesse heeft minder succes

AZ won de beker dus al vier keer, bij Vitesse staat de teller wat betreft eindzeges nog op nul. De club uit Arnhem haalde wel drie keer de eindstrijd, maar die eindigde steeds in een teleurstelling. Alle drie duels gingen verloren: tegen Haarlem (2-0, 1912), VUC (2-1, 1927) en PSV (1-0, 1990). Voor Vitesse zal de wedstrijd van zondag daardoor voelen als een unieke kans om geschiedenis te schrijven. Coach Henk Fraser ging hier op de persconferentie ook nog op in. "Het is een duidelijke reden waarom we er als trainersstaf voor gekozen hebben om het vooral als een normale wedstrijd te zien. Alles eromheen maakt het heel spannend voor ons. Het is 27 jaar geleden dat Vitesse een finale speelde. Er zijn allerlei zaken waarom het voor de jongens spannend is."



De finale begint zondag om 18.00 uur en is live te volgen via de liveticker op FCUpdate.nl.