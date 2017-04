Boogers spreekt fans Dordrecht toe na nieuwe oorwassing

12:56 – Volgende week vrijdag zal duidelijk worden of FC Dordrecht een extra jaar in de Jupiler League mag spelen, of dat het degradeert uit de eerste divisie. Dat de fans niet gerust zijn op een goede afloop, bleek vrijdagavond. Na afloop van de met 0-4 verloren wedstrijd tegen FC Dordrecht zochten fans de confrontatie met technisch directeur Marco Boogers.



Hij sprak met de fans in het supportershome en buiten het stadion. Boogers begreep de boosheid, maar vroeg de supporters ook om achter de club te gaan staan. "Als we ons volgende week veilig spelen, dan zijn we met elkaar blij. Maar als het dan toch mis gaat, dan is er voldoende tijd voor kritiek", zei Boogers volgens RTV Rijnmond. "Zet niet meer druk op de spelers", voegde hij toe. Die woorden werden met applaus ontvangen door de groep van ongeveer zeventig man.



Dordrecht heeft met nog één speelronde te gaan een voorsprong van twee punten op Achilles '29. In de laatste speelronde gaan De Schapenkoppen op bezoek bij FC Den Bosch, terwijl Achilles tegen Jong PSV speelt.