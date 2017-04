Janssen is teleurgesteld: "Maar ben niet iemand die opgeeft"

13:38 – We kunnen er niet omheen: het eerste seizoen van Vincent Janssen bij Tottenham Hotspur is geen doorslaand succes geworden. Eind april staat de doelpuntenteller op twee Premier League-doelpunten uit 24 optredens. De international zegt dat hij teleurgesteld is over het seizoen, maar dat hij niet van plan is om de handdoek te werpen bij The Spurs.



"Er zijn veel geruchten over dat ik zou vertrekken, maar ik ben hier nog niet eens een jaar", vertelt hij aan The Sun. "Ik heb een meerjarig contract getekend en voel me op mijn plaats. Natuurlijk ben ik teleurgesteld over mijn aantal goals, maar ik ben niet iemand die opgeeft. Ik heb het naar mijn zin bij deze club en voel me goed, dus waarom zou ik vertrekken? Het is een leerzaam seizoen voor mij. Het is mijn eerste jaar in een andere competitie en een ander land en ik heb zoveel geleerd. De club heeft mij geweldig opgevangen een ik voel het vertrouwen dat ik meer ga scoren."



Waarom Janssen moeite heeft om het net te vinden in Engeland, weet niet hij niet precies. "Dat is een goede vraag. Ik heb ook een paar keer pech gehad door de paal, lat of keeper te raken. Het heeft natuurlijk ook niet allemaal met pech te maken. In Engeland moet je sneller handelen voor het doel dan in Nederland. Het heeft me echt tijd gekost om te wennen aan dat tempo. Ik besef dat ik kansen gemist heb en dat mensen daarover praten. Ik wil dat graag omdraaien. Dit is natuurlijk niet wat ik had gehoopt, maar ik blijf mijn best doen."



Het contract van Janssen bij Tottenham loopt tot 2020.