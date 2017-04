Nakamba: "Beker is het ultieme cadeau voor Vitesse"

14:14 – Al jaren is Vitesse een stabiele middenmoter in de Eredivisie, maar de club uit Arnhem wist de KNVB Beker nog nooit te winnen. De club speelde drie finales en stapte drie keer als verliezer van het veld. Middenvelder Marvelous Nakamba beseft dat de eindstrijd tegen AZ de uitgelezen kans is om historie te schrijven.



Vitesse schakelde in de bekercampagne onder meer Feyenoord uit, maar volgens de middenvelder was de eerste wedstrijd tegen De Dijk (2-7) de belangrijkste van het toernooi. "Als je die verliest, lig je eruit", zegt hij op de website van de KNVB. Nakamba stelt ook dat de 2-0 zege op Feyenoord belangrijk was voor de groep. "Als we van de koploper kunnen winnen, dan kunnen we iedereen aan."



In de finale wacht dus een confrontatie met AZ, een ploeg die qua niveau gelijkwaardig lijkt aan Vitesse. "Vitesse bestaat 125 jaar en de beker is het ultieme cadeau aan de club", beseft Nakamba.