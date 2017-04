De sterren van de finale van de KNVB Beker

7:00 – Alle ogen van het Nederlandse voetbalpubliek zullen zondagavond om 18.00 uur gericht zijn op De Kuip, waar AZ en Vitesse gaan strijden om de begeerde KNVB Beker. De Alkmaarders hopen de dennenappel voor de vijfde keer te winnen, terwijl Vitesse geschiedenis kan schrijven met de eerste bekerwinst in de clubhistorie. FCUpdate.nl kijkt naar de meest opvallende spelers in de eindstrijd.



Lewis Baker



We beginnen dit artikel met de man met de toepasselijke achternaam: Lewis Baker. De spelmaker wordt dit seizoen wederom gehuurd van Chelsea en drukt zijn stempel in zijn tweede seizoen in Arnhem nog meer op het spel van Vitesse. Van alle spelers kwam hij in de meeste eredivisieduels in actie tot dusver: hij miste pas één wedstrijd. In de beker is de middenvelder eveneens van groot belang, aangezien hij al vijf keer scoorde in het toernooi en daarmee bekertopscorer is. Twee van zijn vijf goals maakte hij in de halve finale tegen Sparta (1-2). Wil AZ het spel van Vitesse ontregelen, dan zal het moeten proberen om Baker onschadelijk te maken.



Alireza Jahanbakhsh



Bij AZ zal de dreiging vanaf de zijkanten moeten komen van Alireza Jahanbakhsh. De Iraanse buitenspeler is bezig aan een stabiel seizoen en was in de Eredivisie al goed voor acht doelpunten. Hij is daarmee, na spits Wout Weghorst, de productiefste speler van de selectie. Bovendien behoort hij, samen met Ridgeciano Haps, Derrick Luckassen, Stijn Wuytens en Wout Weghorst, tot de spelers met de meeste optredens in het tricot van AZ dit seizoen. In de beker was hij echter nog niet doeltreffend, maar daar hoopt de aanvaller zondag een einde aan te maken. Jahanbakhsh is een speler die met een individuele actie het verschil kan maken.



Ricky van Wolfswinkel



Om de naam van Ricky van Wolfswinkel kunnen we in dit artikel absoluut niet heen. Na enkele teleurstellende seizoenen in het buitenland, werd de 28-jarige spits afgelopen zomer met open armen ontvangen bij Vitesse. Zijn terugkeer is een doorslaand succes gebleken. Trainer Henk Fraser gebruikte hem in alle eredivisiewedstrijden, behalve die tegen Feyenoord van afgelopen weekend. De spits ontbrak in dat duel door een schorsing. Met negentien treffers is Van Wolfswinkel de clubtopscorer van de Arnhemmers. AZ is gewaarschuwd voor het kind van de club, die gebrand zal zijn op een heldenrol in de finale. "Als we winnen, dan gaan we los. Dan staat natuurlijk heel Arnhem op z'n kop. Een mooi streven voor ons", sprak hij al hoopvol in aanloop naar de eindstrijd.



Wout Weghorst



Bij Vitesse is Van Wolfswinkel de man voor de doelpunten, bij AZ luistert de clubtopscorer naar de naam Wout Weghorst. De aanvaller staat twee speelronden voor het einde van de competitie op dertien doelpunten, één minder dan hij vorig jaar scoorde in het tricot van Heracles Almelo. De lange aanvalsleider won de concurrentiestrijd van Fred Friday, die in tegenstelling tot Weghorst echter wel al heeft gescoord in het bekertoernooi. Ook begon de Nigeriaan in de halve finale tegen SC Cambuur in de basis ten koste van Weghorst. In de laatste competitieduels was Weghorst weer de eerste man, waardoor hij een goede kans maakt op een basisplaats tegen Vitesse.



Adnane Tighadouini



Er staat een bijzondere statistiek op naam van Adnane Tighadouini. Hij heeft namelijk meer treffers geproduceerd in de KNVB Beker dan in de Eredivisie. In het bekertoernooi heeft hij het geweldige moyenne van vier goals in vijf wedstrijden, in de Eredivisie valt zijn productie met drie goals in 23 wedstrijden wat tegen. Toch kan de Marokkaan, die tegen Feyenoord belangrijk was door één van de twee goals te maken, zondag gaan schitteren in de finale. Fraser doet er verstandig aan om 'bekerspeler' Tighadouini op te nemen in zijn basiself.



Derrick Luckassen



Ondanks zijn jonge leeftijd (21) is Derrick Luckassen niet meer weg te denken uit het basisteam van AZ. De Jong Oranje-international is afkomstig uit de jeugdopleiding van de Alkmaarders en kent de club daardoor op zijn duimpje. Vorig seizoen brak hij door, dit voetbaljaar is de verdediger annex middenvelder nog belangrijker geworden. In de competitie vierde hij drie keer een goal, maar in de beker beleefde hij zijn absolute moment of fame in het shirt van AZ. In de kwartfinale had AZ het op eigen veld heel lastig tegen sc Heerenveen, maar dankzij een rake kopbal van Luckassen trokken de Alkmaarders (1-0) aan het langste eind. Het talent zal ongetwijfeld tekenen voor een vergelijkbaar scenario tegen Vitesse.



Wie worden volgens jou de sterren van de bekerfinale? Laat het hieronder weten in de reacties!



Door: Remco Jacobi