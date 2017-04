Eclatante overwinning brengt Ten Cate titel in Emiraten

19:07 – In de week dat hij afhaakte voor de opvolging van Danny Blind als bondscoach van het Nederlands elftal en verwikkeld raakte in een juridisch proces heeft Henk ten Cate weer reden tot lachen. De Amsterdamse oefenmeester pakte zaterdag met Al Jazira de titel in de Verenigde Arabische Emiraten.



Ten Cate zag Al Jazira de kampioenswedstrijd opluisteren met vijf doelpunten. Het bezoek aan middenmoter Hatta werd afgesloten met een 0-5 zege. Ali Ahmed Mabkhout was met drie treffers, waarvan één penalty, de gevierde man aan de kant van Al Jazira. Samuel (eigen goal) en Aílton Almeida maakten de andere doelpunten voor de formatie van Ten Cate.



Met nog twee wedstrijden te gaan heeft Al Jazira nu tien punten voorsprong op de nummer twee, de uitgetreden kampioen Al Ahli. Het is voor de ploeg uit Abu Dhabi de tweede landstitel in de clubhistorie.