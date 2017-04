Ancelotti jubelt na landstitel: "Dit hebben we verdiend"

23:10 – In de Champions League en de DFB Pokal werd de club voor de finale uitgeschakeld, maar in de nationale competitie kroonde Bayern München zich in het debuutseizoen van coach Carlo Ancelotti wel tot kampioen. De Italiaanse oefenmeester geniet ervan.



"Dit Bundesliga-seizoen is een fantastische ervaring. De ploeg heeft het uitstekend gedaan", aldus Ancelotti op de officiële website van Bayern München. Der Rekordmeister stelde haar 27ste landstitel veilig met een 0-6 overwinning bij VfL Wolfsburg.



"Ik wil deze fantastische club bedanken. Ik ben vereerd dat ik bij deze geweldige spelers en fans mag zijn. De supporters hebben ons gedurende het hele seizoen fantastisch gesteund", vervolgt Ancelotti. "We hebben de titel verdiend. We hebben attractief voetbal gespeeld. Nu is het tijd om een feestje te vieren, waarna we ons zo goed mogelijk gaan voorbereiden op het komende seizoen."