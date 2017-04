Stam: "Bij eerste tien eindigen was al geweldig geweest"

23:23 – Jaap Stam geniet van het bereiken van de play-offs om promotie naar de Premier League. De Nederlandse manager won zaterdag met Reading FC met 1-0 van Wigan Athletic en verzekerde zich daarmee met zijn club van een plek in de top-zes van het Engelse Championship.



"Als we bij de eerste tien zouden eindigen, was dat al een geweldige prestatie geweest. Dit op basis van de laatste twee seizoenen en de kwaliteit in deze competitie. Maar deze spelers zijn steeds beter geworden, ze hebben ontzettend veel progressie geboekt", aldus Stam op de officiële website van Reading. "De sfeer in het team was goed. Dat helpt, zeker als je ook goede resultaten neerzet. Dit is het succes van de spelers. We hebben ze kleine tips gegeven wat ze moesten doen, maar zij stonden ervoor open en toonden zich direct leergierig."



Reading gaat zonder druk de play-offs in, stelt Stam. "Het is een prachtige prestatie dat we het hebben gehaald, maar als je daar bent, wil je het ook zo goed mogelijk doen", vervolgt de oud-international. "Maar er staat geen druk op ons. We zijn heel blij met wat we dit seizoen al hebben bereikt. Niemand had dit verwacht, al hadden we wel veel vertrouwen in het team en de spelers. Ze hebben het goed gedaan."