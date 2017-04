Agnew spreekt vertrouwen uit in weinig spelende Fischer

11:32 – Viktor Fischer verruilde afgelopen zomer Ajax voor Middlesbrough. De Engelse club betaalde zo'n vijf miljoen euro voor de 22-jarige Deen, maar vooralsnog weet hij niet te overtuigen in de Premier League. Slechts één keer speelde hij dit seizoen negentig minuten.



Twaalf wedstrijden speelde Fischer tot nu toe in de Premier League. Eenmaal kwam de aanvaller in actie in het bekertoernooi. Scoren deed hij vooralsnog niet. Ondanks die weinig overtuigende cijfers blijft interim-manager Steve Agnew vertrouwen in hem houden. "Het is pas zijn eerste seizoen in de Premier League, dat vergt veel aanpassing. Zeker voor spelers die uit een andere Europese competitie komen. Alles gaat sneller en het spel is veel intensiever. De omschakeling naar het Engelse voetbal kost tijd voor spelers", legt hij uit aan Gazetta Live.



Op 17 december kwam Fischer voor het laatst in actie. Maar zijn tijd komt nog wel, zo benadrukt Agnew, die vorige maand de ontslagen Aitor Karanka opvolgde. "Ik heb hem de laatste weken aan het werk gezien tijdens de trainingen en hij doet het goed. Hij heeft zeker indruk op me gemaakt. Het is een jonge speler die zijn opleiding bij Ajax heeft gevolgd. Hij is een getalanteerde, technische speler met veel kracht en snelheid."