De Vrij en Hoedt met Lazio te sterk voor AS Roma

14:31 – Lazio heeft zondag drie belangrijke punten gepakt in de stadsderby tegen AS Roma. In een Nederlands getinte Romeinse derby waren de bezoekers met 1-3 te sterk in het Stadio Olimpico. Baldé Keita was met twee doelpunten de grote man.



Toen het duel twaalf minuten onderweg was opende Keita de score op aangeven van Sergej Milinkovic-Savic. Vlak voor rust kreeg AS Roma de uitgelezen kans om gelijk te maken. Kevin Strootman liet zich na een duel met Wallace opzichtig vallen, maar de scheidsrechter trapte erin. Daniele De Rossi benutte het buitenkansje en schoot vanaf elf meter de gelijkmaker binnen.



Na rust was Lazio echter opnieuw trefzeker. Een van richting veranderd schot van Dusan Basta leverde de 1-2 op. AS Roma bracht Fransesco Totti als pinchhitter, maar ook dat leverde de thuisploeg niets op. Integendeel, want alleen Lazio wist nogmaal te scoren. Na een counter kon Keita zijn tweede van de middag binnentikken.



Bij AS Roma begon Strootman in de basis terwijl Stefan de Vrij mocht starten blij Lazio. Een kwartier voor tijd moest de verdediger echter voortijdig afhaken. Hij werd vervangen door een andere Nederlander, Wesley Hoedt. AS Roma blijft met 75 punten de nummer twee op de ranglijst, maar Napoli kan bij winst op één punt afstand komen. Lazio is met 67 punten de nummer vier.