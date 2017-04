Topman FIFA legt per direct functie neer wegens corruptie

15:49 – Sjeik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, één van de topmannen bij de FIFA, heeft per direct zijn functie neergelegd. Dat heeft het olympisch comité van Azië, waar hij voorzitter van is, zondag bekend gemaakt. Al-Sabah behoort tot de grote groep van officials die in de Verenigde Staten die is aangeklaagd wegens corruptie in het voetbal.



Al-Sabah wordt er van verdacht tijdens zijn werk voor de FIFA steekpenningen te hebben aangenomen. Naast zijn werk voor de wereldvoetbalbond en de OCA is de sjeik ook hoofd van de ANOC, Associatie van Nationale Olympische Comités.



Ondanks zijn vertrek bij de FIFA blijft Al-Sabah volhouden onschuldig te zijn. De aanklacht tegen de Libanees is mogelijk een direct gevolg van de schuldbekentenis van Richard Lai. Hij bekende afgelopen week het aannemen van steekpenningen tijdens de periode dat hij werkzaam was voor de FIFA.