Thauvin en Lopez helpen Marseille ruim langs Caen

17:20 – Olympique Marseille heeft in de Ligue 1 een klinkende zege op laagvlieger Caen geboekt. Dankzij doelpunten van Florian Thauvin en Maxime Lopez werd er met 1-5 gewonnen. Met nog drie wedstrijden te gaan hoopt de ploeg zich nog te kwalificeren voor de voorronde Europa League.



De wedstrijd was nog geen tien minuten oud of er was al drie keer gescoord. Thauvin opende na twee minuten spelen de scoren en drie minuten later verdubbelde Lopez de score. Ivan Santini maakte al snel de aansluitingstreffer voor Caen. Dankzij Lopez was de marge na een half uur weer drie.



In de tweede helft was Marseille eveneens de bovenliggende partij. Thauvin was nog tweemaal trefzeker en komt zo op vijftien competitiegoals te staan. Marseille is de nummer zes in de Ligue 1 met één punt achterstand op Bordeaux, die ploeg heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld. Caen staat momenteel achttiende, waarmee de ploeg op dit moment op de nominatie staat voor nacompetitie. De club heeft echter hetzelfde aantal punten als nummer zeventien Dijon.