Advocaat en Fenerbahçe pas in extra tijd langs Rizespor

17:36 – Fenerbahçe houdt in de Turkse Süper Lig nog altijd kans op de tweede plaats. De ploeg van Dick Advocaat leek tegen puntenverlies aan te gaan lopen tegen Rizespor, maar in de extra tijd maakte Moussa Sow de belangrijke winnende treffer.



Het leek een makkelijke middag te gaan worden voor Fenerbahçe tegen de nummer voorlaatst toen Sow al na drie minuten voor de openingsgoal tekende. Rizespor zorgde al snel weer voor de gelijkmaker waardoor de thuisploeg weer opnieuw kon beginnen. Oguzhan Aynaoglu was trefzeker. Fenerbahçe begon zonder de geschorste Robin van Persie aan het duel en had moeite om tot grote kansen te komen.



Lange tijd leek het bij 1-1 te gaan blijven, maar pas toen Rizespor met tien man verder moest na een rode kaart voor Marwane Saadane slaagde Fenerbahçe erin om te scoren. In blessuretijd bood Sow met zijn tweede treffer van de middag uitkomst. Daardoor voert Fenerbahçe de druk op nummer twee Istanbul Basaksehir weer op. Het verschil tussen beide ploegen is één punt, maar Basahsehir komt later op zondag nog in actie.