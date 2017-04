Nederlands Augsburg vergroot degradatiezorgen HSV

17:44 – Hamburger SV zit in de degradatiezorgen. Op bezoek bij FC Augsburg ging het zondagmiddag met 4-0 onderuit, waardoor het de zestiende plaats overneemt. Als Die Rothosen die plek over drie speelronden nog steeds bezitten, dan moeten ze een play-offs spelen waarin gestreden zal worden om lijfsbehoud.



Augsburg begon met zowel Paul Verhaegh, Jeffrey Gouweleeuw en Alfred Finnbogason in de basisopstelling en die zagen hun ploeggenoot Halil Altintop na een klein halfuur de ban breken. De middenvelder maakte vlak voor rust ook nog zijn tweede en zorgde zo voor een geruststellende voorsprong.



HSV mocht lang hopen dat het nog terug kon keren in de wedstrijd, maar een kwartier voor tijd was het gedaan. Finnbogason vond Philipp Max met een crosspass en die schoot fraai tegendraads binnen. Max was even later zelf aangever toen Raúl Bobadilla het feestje voor de thuisploeg nog groter maakte.