Tottenham weigert af te haken in titelrace en verslaat Arsenal

19:23 – Voor het eerst sinds Arsène Wenger manager is van Arsenal eindigt de club niet boven aartsrivaal Tottenham Hotspur. The Spurs wonnen de Noord-Londense derby met 2-0, waardoor ze definitief niet meer te achterhalen zijn door Arsenal.



Tottenham Hotspur kreeg de beste kansen in een vrij tamme eerste helft. Toch had minimaal een van de kansen van Dele Alli en Christian Eriksen de thuisploeg een treffer moeten opleveren. Het duo zou hun missers na de pauze goedmaken.



Eriksen speelde zich goed vrij en schoot op Petr Cech, waarna de rebound werd binnengegleden door Alli. Twee minuten later werd de derby zo goed als beslist. Harry Kane mocht aanleggen vanaf elf meter, nadat hij zelf werd neergelegd door Gabriel Paulista. De spits faalde niet en schoot de bal hard langs Cech, die amper de tijd vond om richting de hoek te duiken.



De schade had nog groter kunnen zijn, als Cech niet goed redding had gebracht op pogingen van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Aan de andere kant hield Hugo Lloris zijn doel schoon door onder meer te redden op een volley van Danny Welbeck.



Voor Arsenal is de nederlaag een enorme dreun in de strijd om Champions League-voetbal. De nummers drie en vier Liverpool en Manchester City hebben zes punten meer, al hebben ze allebei wel al een wedstrijd meer gespeeld.