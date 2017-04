Kashia huilde vooraf al van de druk: "Ik ben nu een winnaar"

2:10 – Vitesse won zondag voor de eerste keer in haar bijna 125-jarige bestaan een hoofdprijs: ten koste van AZ (2-0) werd de KNVB Beker in de wacht gesleept. Het is een prachtige prestatie van de Arnhemmers, maar misschien nog wel mooier is het hartverwarmende verhaal van Guram Kashia. Na de gewonnen finale kon de Georgiër, die van heel ver moest komen, zijn emoties amper bedwingen.



"Voor mij is dit de wereldtitel"

In de mixed zone van De Kuip staat Kashia continu te wrijven in zijn ogen. Hij kan de bekerwinst amper geloven. De 29-jarige Georgiër is uitzinnig van vreugde. Het is een wonder dat hij nog een stem over heeft, aangezien hij in het veld de boel steeds bij elkaar schreeuwde. Met de uitstraling van een strijder en zijn karakteristieke baard werd hij eindelijk op de mooiste manier beloond voor al het harde werk. Jarenlang trainde Kashia snoeihard, ging hij tot het uiterste en overwon hij tegenslagen. "Ik heb er zo hard voor gewerkt en zo veel voor opgegeven. Mijn familie weet hoe veel ik ervoor gedaan heb en hoeveel ik geïnvesteerd heb in mezelf en dit team."

Kashia is geboren en getogen in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Met zijn drie jaar oudere broer en zijn hardwerkende ouders keek hij vroeger naar het beste voetbal ter wereld. Als hij Manchester United aan het werk zag, werden zijn dromen geprikkeld. "In de jeugd stelde ik niets voor in Georgië. Wat er nu gebeurd is bij Vitesse, had ik me nooit kunnen voorstellen. Toen ik United vroeger aan het werk zag met Beckham en Keane, stelde ik me voor dat ik een keer met hun mee mocht doen. Na de bekerwinst voel ik me net als die topspelers. Mijn droom is uitgekomen. Het is maar een beker - voor Ajax en Feyenoord is dit normaler - maar voor mij is dit de wereldtitel. Ik ben zo trots."



Huilen

Nog nooit zo trots geweest

Kashia legde zichzelf voor de finale tegen AZ een bijna onmenselijke druk op en dat zorgde voor veel emoties. "Op deze dag zou de beslissing vallen: ik zou een winnaar of een verliezer zijn. Ik had maar negentig minuten om deze battle te winnen en de fans terug te betalen voor hun steun in de afgelopen zeven jaar. Ik voelde immense druk. Deze club bestaat al 125 jaar en had nog nooit wat gewonnen. Nu is het dan eindelijk gelukt. We hebben iets heel groots bereikt. Ik sta, terwijl ik mijn verhaal vertel, op het punt om te gaan huilen. Dat heb ik voor de wedstrijd ook meerdere malen gedaan", zegt Kashia."Ik voelde de druk en toen ik naar bepaalde muziek luisterde, moest ik huilen. Ik weet namelijk hoeveel ik getraind en gewerkt heb. Ik heb er zo veel in gestopt om zo ver te komen. Waar het toe zou leiden hing allemaal af van deze ene wedstrijd. Als ik thuiskom en alles pas echt besef, ga ik vast en zeker weer huilen. Ik kan er niets aan doen, het komt door het harde werk dat ik verricht heb. Ik denk dat ik vijf dagen lang niet kan slapen."

Als captain van Vitesse mocht Kashia de cup in ontvangst nemen uit handen van Dejan Curovic. "Ik was op dat moment de meest trotse man van mijn land. Het is het mooiste moment van mijn carrière. Ik ben nog nooit zo trots geweest. Deze negentig minuten waren bepalend voor mijn carrière, mijn leven. Ik ben nu een winnaar. Ik ben de eerste aanvoerder van Vitesse in 125 jaar die een prijs omhoog mocht tillen. Het is legendarisch. Toen ik hier bijtekende zei ik dat ik het geloof had dat we een prijs konden pakken. Ik heb gelijk gekregen. Ook met mijn besluit om bij te tekenen. Geweldig, nu spelen we zes duels in Europa. Op dat niveau voel ik me thuis."



De boodschap van Kashia voor jonge spelers is duidelijk: "Hard werk betaalt zich altijd uit. Dat is nu voor mij gebeurd. Om een prijs te pakken, moet je echt heel hongerig zijn. Geen geld, auto of telefoon kan dit ongelofelijke gevoel geven."



Maikel van der Werff tegen FCUpdate.nl over Kashia:

"Guram zit natuurlijk al heel lang blij de club. Hij heeft van alles meegemaakt. Hij heeft ook genoeg tegenslagen gehad, waardoor dit een geweldig succes voor hem is. Hij was al zo lang naar zoek naar een mooie prijs. Hij is een goede aanvoerder, een echte leider. Zijn vechtlust en mentaliteit zijn grote kwaliteiten."



Henk Fraser tegen FCUpdate.nl over Kashia:

"Het is absoluut een mooi verhaal. Kashia is een uitstekende speler, maar er was wel een moment dat hij een beetje in slaap gevallen was. Toen ik hem tegen Groningen wisselde was er maar één antwoord voor hem mogelijk en hij liet de daaropvolgende wedstrijd direct zien dat het een momentopname was. In de beker scoorde hij tegen Feyenoord. Misschien heb ik hem geprikkeld, hij heeft het uitstekend opgepakt."



Functionaris Georgische voetbalbond tegen FCUpdate.nl over Kashia:

"Hij is zeer populair in Georgië. Daar volgt men zijn prestaties goed, deze bekerfinale dus ook. Hij is een van de beste Georgische voetballers van het land. Hij is een echte leider. Niet voor niets is hij weleens aanvoerder van Georgië geweest."



Door: Koen Jans