Mourinho ziet ook Shaw en Bailly geblesseerd raken

8:49 – De defensieve zorgen van Manchester United voor de laatste weken van het seizoen zijn weer groter geworden. Luke Shaw en Eric Bailly vielen zondag in het duel met Swansea City (1-1) geblesseerd uit. Marcos Rojo, Phil Jones en Chris Smalling stonden al aan de kant.



José Mourinho, de manager van Manchester United, maakt zich vooral zorgen over Shaw. Hij moest na negen minuten naar de kant met een blessure aan zijn linkerbeen. "Ik denk dat hij een serieuze blessure heeft, aangezien hij al na negen minuten van het veld ging. Ik verwacht een heel serieuze blessure", aldus Mourinho bij de BBC. "Op dit moment kunnen we al een been breken als we van bed naar toilet lopen."



Mourinho wijt de vele blessures aan de drukke speelkalender. "We zijn vermoeid en opgerookt. Dit was onze negende wedstrijd van de maand april. Dat is niet menselijk. We hebben een ploeg van 22 man, maar die is gereduceerd tot dertien of veertien spelers", vervolgt de Portugese oefenmeester. "Stel dat we de halve finale van de FA Cup hadden gehaald. Dan hadden we op een later moment een competitieduel met Burnley moeten inhalen. Wanneer? Na de FA Cup-finale? In juni? In de voorbereiding op het nieuwe seizoen? Al met al is het maar goed dat we de halve finale van de FA Cup niet hebben gehaald. Je wordt gestraft omdat je het goed doet."



Rust heeft Manchester United deze week evenmin. Komende donderdag heeft het de eerste ontmoeting met Celta de Vigo in de halve finale van de Europa League.