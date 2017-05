Zidane ziet Real niet als favoriet: "Atlético elk jaar beter"

16:28 – Real Madrid is op papier misschien de favoriet in de halve finale van de Champions League, maar zo ziet Zinedine Zidane dat niet. Hoewel Real in Europees verband vaker aan het langste eind trok, vindt de trainer dat Atlético een stuk sterker is dan de laatste keer dat de ploegen elkaar in de Champions League tegenkwamen.



"Wij zijn niet de favoriet, het is een halve finale en we hebben dus vijftig procent kans", aldus Zidane op de website van Real Madrid. "Atlétio is de laatste vier, vijf jaar goed bezig en ze worden ieder jaar beter. Het is een team dat het ons heel lastig kan maken. Hun sterkste punt is dat ze nooit opgeven, wat er ook gebeurt. Ze zullen ervoor vechten en ze kennen hun sterke punten. Maar wij hebben zo onze eigen wapens en richten ons vooral op ons eigen spel."



Het eerste duel in eigen huis wordt belangrijk, beseft Zidane. "We kennen elkaar goed. We gaan dus niet ineens iets anders proberen voor deze wedstrijd. We zijn goed voorbereid en iedereen kijkt uit naar het duel van dinsdag", zegt de trainer, die vooral verdedigend een opgave ziet voor zijn team. "Tegenstanders krijgen niet makkelijk kansen tegen ons. Maar het is wel zo dat we minder vaak de nul houden dan vorig jaar het geval was. We moeten proberen om de nul te houden en zelf wel een paar keer te scoren."



Voor Pepe komt het duel in de halve finale te vroeg. "Maar ik ben blij dat ik met Raphaël Varane, Sergio Ramos en Nacho in de beslissende fase van het seizoen kan beschikken over drie centrale verdedigers", stelt Zidane, die het ook zonder Gareth Bale moet stellen.