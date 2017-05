Guidetti kijkt uit naar duel met United: "Zou sprookje zijn"

22:27 – Voor John Guidetti zou het extra speciaal zijn om de finale van de Europa League te bereiken. De eindstrijd wordt dit jaar namelijk gespeeld in het Zweedse Stockholm, de woonplaats van de aanvaller in zijn thuisland. Daarvoor moet wel eerst afgerekend worden met Manchester United.



De ontmoeting met de Engelsen zal een lastige opgave worden, beseft Guidetti. "We weten hoeveel er voor United op het spel staat. Ze willen volgend jaar Champions League spelen dus moeten ze het toernooi winnen. Maar dat willen wij ook", zegt de speler van Celta de Vigo op de website van de UEFA. "Maar wij hebben vanaf het begin geloofd dat we de finale konden halen. Zo spelen we ook, we geven nooit op."



Guidetti verwacht dat de ervaring in de Primera División Celta gaat helpen. "We hebben FC Barcelona twee jaar op rij verslagen. We hebben Real Madrid uit het bekertoernooi gestoten en van Atlético gewonnen. We hebben laten zien dat we een goed team hebben", aldus de aanvaller, die hoopt op een finale in zijn eigen thuisland. "Het zou een sprookje zijn om te eindigen met de finale in de Friends Arena. Hopelijk redden we het tot Stockholm en spelen we in een stadion dat voor de helft blauw is. Dat zou een droom zijn die uitkomt."