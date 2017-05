Klopp na wondergoal Can: "Soms heb je wat geluk nodig"

0:02 – Liverpool deed maandagavond bijzonder goede zaken in de strijd om de derde plaats. Manchester City en Manchester United verloren eerder deze speelronde allebei punten waardoor de ploeg van Jürgen Klopp kon profiteren. Tegen Watford was een wereldgoal van Emre Can nodig voor de 0-1 overwinning.



Op de persconferentie na afloop gaf Klopp toe dat er het nodige geluk kwam kijken bij de overwinning van Liverpool. "Dat doelpunt was spectaculair. Het was heel speciaal. In sommige wedstrijden heb je soms dit soort geluk nodig. Ik heb de goal nog niet teruggezien, maar dat ga ik zo wel doen. Het leek nu al een absolute wereldgoal en ik zag het niet eens heel goed." Liverpool heeft een plaats bij de top vier in eigen handen. "We moeten nu geconcentreerd blijven. Natuurlijk is er sprake van druk, maar een positief soort druk. We moeten geen seconde verwachten dat het makkelijk zal gaan worden."



De enige tegenslag voor Liverpool was het vroege uitvallen van Philippe Coutinho. De middenvelder kampt met een zogenaamd 'ijsbeentje' zo liet Klopp weten. "Hopelijk valt het mee, maar het is wel heel erg pijnlijk. Er was geen enkele kans dat hij door kon spelen. Hij heeft het geprobeerd, maar het ging niet", legt de manager uit.