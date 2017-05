"Midtjylland-fans zien nog fittere en sterkere Vd Vaart"

12:09 – Met torenhoge verwachtingen werd Rafael van der Vaart afgelopen zomer door FC Midtjylland overgenomen van Real Betis, maar mede door langdurig blessureleed heeft de ervaren Nederlander nog nauwelijks inbreng kunnen hebben bij de Deense topclub. Tot dusver is het avontuur van de voormalig speler van Ajax, Tottenham Hotspur, Real Madrid en Hamburger SV het tegenovergestelde van een succesverhaal.



Afgelopen zaterdag zat Van der Vaart, inmiddels weer fit na zijn lange kwetsuur, negentig minuten op de bank tijdens de competitiewedstrijd tegen FC Nordsjaelland. "Het is het beste als ik niets zeg", sprak de middenvelder na afloop van dit duel. Een week eerder leverde hij nog een assist in de met 3-1 verloren wedstrijd tegen FC Kopenhagen, maar over het algemeen heeft Van der Vaart de verwachtingen nog niet kunnen waarmaken. Hij maakte nog niet één keer de negentig minuten vol. Ondanks de magere inbreng van Van der Vaart weigert Claus Steinlein, de sportief directeur van Midtjylland, te zeggen dat het een grote teleurstelling is.



"Van der Vaart is teleurgesteld dat hij niet speelde tegen Nordsjaelland, maar was wel gewoon in de kleedkamer om zijn teamgenoten te feliciteren. Hij begrijpt de situatie, ook omdat er twee verdedigers gewisseld moesten worden", zegt Steinlein tegen Ekstra Bladet. De 'td' weerspreekt dat Van der Vaart in zijn hoofd al klaar is met zijn verblijf bij Midtjylland. "Rafa werkt voorbeeldig om zich weer in het team te knokken. Hij is zelfs meermaals naar een Nederlandse fysiotherapeut gevlogen."



Midtjylland betaalt kapitalen voor Van der Vaart, maar dit bedrag wordt voor een aanzienlijk deel gedekt door sponsoren en Real Betis. Ondanks het dure prijskaartje heeft de Heemskerker dus niet kunnen brengen waar men in Midden-Jutland op hoopte. "Het is duidelijk dat zowel Rafa als Midtjylland op meer hadden gehoopt. We wisten al wel dat zijn komst risico's met zich mee zou brengen, omdat zijn lichaam niet eer zo goed als eerder. Toch blijft hij hard werken en is hij belangrijk voor de jonge spelers van onze club. Het is dus zeker niet zo dat we spijt hebben van zij komst. De fans van Midtjylland en heel Denemarken krijgt nog een sterkere en fittere Van der Vaart te zien. Hij gaat nog voor een briljant slot van zijn carrière zorgen."