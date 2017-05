Blom fluit mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord

12:24 – Kevin Blom heeft komende zondag de leiding over de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord. De KNVB maakt dinsdag bekend dat het de 43-jarige arbiter heeft aangewezen als leidsman voor het bezoek van de koploper in de Eredivisie aan stadgenoot Excelsior.



Feyenoord verdedigt met nog twee speelronden te gaan een voorsprong van vier punten op nummer twee Ajax, waardoor het tegen Excelsior de eerste landstitel sinds 1999 kan veiligstellen. Eventueel volgt een week later in het thuisduel met Heracles Almelo een herkansing.



Achtervolger Ajax krijgt zondag in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Go Ahead Eagles te maken met Pol van Boekel. PSV, dat met Ajax om de tweede plaats strijdt, gaat op visite bij FC Groningen. Het duel in het Noordlease Stadion wordt gefloten door Dennis Higler.



Alle wedstrijden in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie beginnen zondag om 14.30 uur.



Eredivisie: aanstellingen scheidsrechters, speelronde 33

Ajax - Go Ahead Eagles. Scheidsrechter: Van Boekel.

FC Groningen - PSV. Scheidsrechter: Higler.

FC Utrecht - Vitesse. Scheidsrechter: Lindhout.

NEC - AZ. Scheidsrechter: Kamphuis.

Roda JC - Willem II. Scheidsrechter: Makkelie.

Excelsior - Feyenoord. Scheidsrechter: Blom.

PEC Zwolle - sc Heerenveen. Scheidsrechter: Nijhuis.

Heracles Almelo - ADO Den Haag. Scheidsrechter: Gözübüyük.

Sparta Rotterdam - FC Twente. Scheidsrechter: Janssen.