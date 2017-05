De Graafschap neemt Klaasen definitief over van Sparta

16:12 – Robert Klaasen verruilt Sparta definitief voor De Graafschap. De Jupiler League-club uit Doetinchem heeft besloten de optie tot koop in het huurcontract te lichten. De Graafschap huurde de middenvelder afgelopen winter van Sparta.



"Robert speelde in de tweede seizoenshelft nagenoeg alles en heeft een prima indruk achtergelaten. De combinatie tussen zijn manier van voetballen en zijn arbeidsethos passen bij De Graafschap. Hij is pas 23 jaar en kan nog een paar stappen maken in zijn ontwikkeling", aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede van De Graafschap op de clubwebsite.



"Vanaf het begin voelde het goed in Doetinchem", vult Klaasen aan. Hij heeft een contract tot medio 2018 getekend op De Vijverberg, waarbij De Graafschap de optie heeft voor een extra seizoen. "Ik heb persoonlijk een goed half jaar gehad, kwam veel aan het spelen toe. Nu duidelijk is dat De Vijverberg ook aankomend seizoen mijn thuishaven is, kan ik niet wachten tot het nieuwe seizoen begint."