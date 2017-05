Fel bekritiseerde scheidsrechter uit play-off I gehaald

21:52 – De zwaar onder vuur liggende Alexandre Boucaut zal de rest van het seizoen in ieder geval geen wedstrijden meer fluiten in play-off I. De Belgische scheidsrechtersbaas Johan Verbist maakte dat dinsdagavond bekend in gesprek met Sporza. De beslissing zou vooral gemaakt zijn om hem te beschermen.



Boucaut nam in de duels RSC Anderlecht - Sporting Charleroi en Club Brugge - Zulte Waregem een paar twijfelachtige beslissingen. Zo kreeg Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) na een overtreding geen strafschop mee en bleef een flinke tackle van Henrik Dalsgaard op Ruud Vormer.



Of Boucaut dit seizoen wel nog in een van de andere play-offgroepen moet opdraven, liet Verbist nog in het midden. "Woensdag worden alle prestaties van de scheidsrechters geanalyseerd. Ik zal de situatie dan met hem bespreken."