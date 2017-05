Valbuena: "We treffen met Ajax een ploeg die nog jonger is"

22:21 – Mathieu Valbuena bewaart goede herinneringen aan een bezoek aan Ajax. De middenvelder was er in 2009 al op bezoek met Olympique Marseille (2-2), waarna de Fransen doorstootten tot de kwartfinale. Woensdag hoopt hij er opnieuw een goed resultaat te boeken, maar dan met Olympique Lyon.



"We hebben een jong elftal en we komen nu tegen een ploeg die nog jonger is. Ik weet niet of we kunnen zeggen dat onze ervaring het verschil maakt", vertelt de middenvelder op de persconferentie. Met de 24-jarige Davy Klaassen treft hij zelf een van de oudere spelers bij Ajax. "Ik ken hem. Hij is de draaischijf van de ploeg, veel gaat via hem. Hij heeft ook flink wat ervaring en helpt alle jonge spelers."



Over de club Ajax is Valbuena niets anders dan lovend. "Het is een imposante club met een indrukwekkend verleden met topspelers die het mondiale voetbal kleur hebben gegeven. Zij hebben de geschiedenis van het voetbal mede bepaald."