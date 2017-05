Ronaldo na hattrick: "Het was een echte teamprestatie"

7:34 – 3-0, en drie keer Cristiano Ronaldo. Dat zijn de ijskoude feiten van de eerste halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Atlético Madrid. Toch wijst de Portugese superster na afloop van zijn show in Estadio Santiago Bernabéu ook naar zijn ploeggenoten.



"Het was een echte teamprestatie", vertelt de aanvaller. "We hebben een mooie voorsprong, maar het is nog niet afgelopen. Atlético is een sterk team. Ze staan niet voor niets in de halve finale. We moeten volgende week bij de les zijn."



Door zijn goals van dinsdagavond kan Ronaldo inmiddels weer een paar extra records overleggen. Zo is hij de eerste speler ooit die in twee opeenvolgende knock-outwedstrijden van de Champions League een hattrick maakt, maakte geen speler zoveel goals in de halve finale van Champions League/Europa Cup I en staat de teller inmiddels op 103 doelpunten in het prestigieuze toernooi. Voor Real Madrid heeft hij er inmiddels vierhonderd inliggen.