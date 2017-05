Tete: "Ajax staat voorop, maar dit is voor mij een mooie kans"

7:49 – Veel kansen zijn er dit seizoen niet voor Kenny Tete in het eerste van Ajax. De rechtsback moet Joel Veltman voor zich dulden, die sinds de komst van Davidson Sánchez is uitgeweken naar de flank. Door een schorsing krijgt hij woensdagavond tegen Olympique Lyon toch een mogelijkheid om zich te onderscheiden.



"Het belang van Ajax staat voorop, maar Lyon-thuis is voor mij ook een mooie kans om me aan Europa te tonen", vertelt de international tegenover De Telegraaaf. "Ik wil al het hele seizoen spelen en krijg nu de kans in een Europese topwedstrijd."



"De sfeer in de ArenA was tegen Feyenoord en Schalke 04 ongekend. Dat is iets om naar uit te kijken", vervolgt Tete. "Zeker! Natuurlijk denk ik daarover na. Dit zijn wedstrijden waar elk jong voetballertje van droomt. Dat was bij mij niet anders."



Het contrast is wel groot, afgelopen vrijdag was hij nog met Jong Ajax actief in de Koel op bezoek bij VVV-Venlo. "Tegen VVV ging het lekker, kon ik veel opkomen en maakte ik nog de 0-2 ook. Ik ben blij dat we hebben gewonnen."