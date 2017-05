Koke put hoop uit het verleden: "Twee jaar terug al 4-0"

10:39 – Atlético Madrid kreeg dinsdagavond een flink pak rammel van Real Madrid. Toch is men na de 3-0 nederlaag in de eerste halve finale van de Champions League nog niet uitgeteld. Middenvelder Koke is in zijn eerste reactie nog altijd zeer strijdvaardig.



"Je weet het nooit. Een comeback? Dit is voetbal, daar weet Paris Saint-Germain alles van", vertelt de Spanjaard refererend aan de 6-1 nederlaag van de Fransen in Camp Nou, nadat ze thuis met 4-0 wonnen van Barcelona. Maar ook uit eigen resultaten wordt er vertrouwen geput door Koke, die wijst naar een competitieduel uit 2015. "Cristiano was er toen bij, maar wij wonnen met 4-0. We zullen nooit stoppen met vechten. We willen nog een Champions League-finale bereiken. En daar gaan we alles aan doen."



Overigens bewaart Koke zelf geen al te beste herinneringen aan die wedstrijd. Hij verliet toen namelijk al na tien minuten geblesseerd het veld. Zijn vervanger Saúl, Tiago, Antoine Griezmann en Mario Mandzukic maakten destijds de doelpunten.