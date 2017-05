Keane schaamt zich voor vieren vierde plek Manchester United

11:27 – Chelsea en Tottenham Hotspur zullen gaan uitmaken wie er kampioen wordt in Engeland. Kort daarachter strijden onder andere zijn oude club Manchester United en Liverpool om de resterende Champions League-tickets. Het is een situatie die voormalig United-ster Roy Keane maar moeilijk kan verkroppen.



"Als ik zie dat clubs als Manchester United en Liverpool de vierde plaats vieren, krimp ik in elkaar, echt waar. Ik kan het niet aanzien", zegt de voormalig middenvelder tegenover The Mirror. "Denk je dat Real Madrid en Barcelona blij zouden zijn met de vierde plek? Kom op, zeg. Het gaat om prijzen pakken."



"Mensen praten over de top vier en de financiële voordelen die de plek met zich meebrengt. Dat is mooi voor clubs als Leicester City. Maar clubs als Manchester United, Chelsea en Arsenal die de vierde plek vieren. Ik schaam mij daarvoor", aldus Keane.



Het is overigens nog maar zeer de vraag of Manchester United dit seizoen wel bij de eerste vier eindigt. Momenteel staat de club vijfde en heeft het een verliespunt meer dan Liverpool en Manchester City.