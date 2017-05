PSV haalt jonge keeper uit België, Breukers langer in Almelo

11:42 – PSV heeft zich versterkt met Maxime Delanghe. De doelman - die deze maand nog zijn zestiende verjaardag viert - komt over van RSC Anderlecht, waar hij in het elftal onder 17 speelde. Hij tekent in het Philips Stadion een contract voor drie seizoenen.



"Ik ben heel blij om bij één van de grootste clubs in Nederland te tekenen. Het sportieve plan dat mij geschetst is, is fantastisch. Ik kijk er naar uit om met de trainers hier aan de slag te gaan", zegt de Belg op de website van zijn nieuwe club. Naar eigen zeggen past hij prima bij het Nederlandse voetbal. "Ik ben een aanvallend ingestelde keeper. Eén die meevoetbalt."



Heracles Almelo verlengt contract Breukers met een seizoen

Tim Breukers heeft zijn contract bij Heracles Almelo met een seizoen verlengd, zo weet Tubantia. De rechtsback kreeg de aanbieding al een paar weken geleden, maar vroeg toen om bedenktijd. Inmiddels heeft hij besloten zijn handtekening onder de verbintenis te zetten.



Breukers is in Almelo bezig aan zijn achtste seizoen, al speelde hij tussendoor wel drie jaar voor FC Twente. Hij speelde dit seizoen 27 duels in het eerste, waaronder beide wedstrijden in de Europa League. De 29-jarige verdediger heeft Heracles in totaal al bijna tweehonderd keer vertegenwoordigd.