Gameiro: "Wat zou ik in hemelsnaam bij Barcelona gaan doen?"

12:09 – Spelen bij Barcelona. Het is een droom van vele jonge (en oude) voetballers verspreid over de hele wereld. Toch liet Kévin Gameiro de kans bewust liggen. De Fransman besloot afgelopen zomer namelijk om van Sevilla naar Atlético Madrid te verkassen.



"Ik had de keus tussen Barcelona en Atlético Madrid", zo onthult de 29-jarige aanvaller in gesprek met Le10 Sport. "Maar wat zou ik in hemelsnaam gaan doen bij Barcelona? Daar hebben ze al Neymar, Lionel Messi en Luis Suárez rondlopen."



Gameiro vindt niet dat hij door die beslissing niet gelooft in zijn eigen kwaliteiten en wijst naar een andere ster die het niet kon maken in Barcelona. "Het is ook gebeurd met Zlatan Ibrahimovic. Spelers zoals Messi, Neymar en Suárez willen elke wedstrijd spelen. Zelfs met tien minuten te spelen willen ze niet gewisseld worden. Het is lastig om daar tussen te komen."



Uiteindelijk versterkte Barcelona zich met Paco Alcácer. De Spanjaard moet het vooral doen met invalbeurten en zit ook vaak de complete wedstrijd op de bank.