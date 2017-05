UEFA test strafschoppenreeks volgens tiebreakopzet tijd EK -17

13:33 – Mocht het op het Europees kampioenschap voor meisjes tot zeventien jaar uitdraaien op een strafschoppenserie, dan zal deze anders verlopen dan we gewend zijn. Tot dusver is er altijd gebruik gemaakt van een volgorde waarbij de teams om en om een strafschop nemen, maar dat verandert tijdens de proef van de UEFA.



De volgorde zal gelijk zijn aan die van een tiebreak bij het tennis. Het een team mag de eerste strafschop nemen, waarna de andere ploeg er twee achter elkaar mag nemen. Vervolgens keert het eerste team terug voor twee pogingen vanaf elf meter enzovoorst. Op deze manier is er niet één team dat steeds de mentale druk heeft van het nemen van de 'goedmakende' strafschop, maar deze druk wordt steeds verlegd. Dat is iets waar de internationale spelregelcommissie IFAB een groot voorstander van is.



Het EK is afgelopen dinsdag in Tsjechië van start gegaan. De Nederlandse ploeg doet ook mee en begon het toernooi met 1-3 overwinning op Noorwegen. De andere tegenstanders is de groep zijn Ierland en Engeland, laatstgenoemde won met 0-5.