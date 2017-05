Juventus met half been in finale na overwinning op Monaco

22:36 – Juventus heeft een reuzestap gezet richting de finale van de Champions League. AS Monaco werd in eigen huis met 0-2 geklopt, en wacht een wel erg lastige opgave volgende week in Italië. Gonzalo Higuain was met twee doelpunten de grote man bij de ploeg uit Turijn, terwijl hij nog een moeizaam begin van de wedstrijd kende.



Juventus begon met een dichtgespijkerde achterhoede bestaande uit drie centrale verdedigers, en dus was de verwachting dat het altijd aanvallend ingestelde Monaco in eigen huis het spel zou gaan maken. Niets bleek echter minder waar, want Juventus greep gelijk het initiatief en zocht veelvuldig de aanval. Met Miralem Pjanic als spelmaker domineerde de Oude Dame in het Stade Louis II, en leek het wachten op de openingstreffer.



Met aanvoer van Paulo Dybala, Dani Alves en Pjanic had Higuain al enkele kansen gehad, maar bleek de Argentijnse spits ongelukkig. De niet topfit ogende aanvaller ging onder de bal door na een mooie voorzet, en gleed even later onderuit op het moment dat hij de bal kreeg. Monaco kwam niet aan voetballen toe en hield met moeite stand, maar had wel bijna tegen verhouding in de openingstreffer gemaakt.



Nabil Dirar had namelijk een prachtige lage voorzet in huis en wonderkind Kylian Mbappé verlengde de bal, maar de dik twintig jaar oudere keeper Gianluigi Buffon wist met moeite redding te brengen. Aan de andere kant schoot Higuain uit kansrijke positie naast, maar was hij hierna dan eindelijk succesvol. In een snelle tegenstoot stuurde hij zelf Alves weg, die de bal met een hakje teruggaf aan de 29-jarige spits. Higuain wist wel raad met de panklaar gelegde bal en schoot overtuigend de 0-1 binnen.



Deze openingstreffer viel in de 29e minuut, waarna een periode volgde waarin Monaco meer probeerde aan te vallen. Radamel Falcao en Mbappé werden echter niet goed bediend en dus kwamen de Monegasken niet dichtbij de gelijkmaker. Aan de andere kant schoot Dybala een vrije trap knap over de muur, maar liet Danijel Subasic zich niet verrassen. Zodoende zochten de ploegen met een 0-1 tussenstand de kleedkamers op.



De ploeg van Leonardo Jardim kwam sterk uit de kleedkamer: via Bernardo Silva, Mbappé en Falcao creëerde Monaco gevaar, maar Buffon lag keer op keer in de weg. Claudio Marchisio veroverde vervolgens de bal en stoomde op, maar stuitte met zijn schot op Subasic. Het spel golfde snel op en neer, en aan de andere kant werd een schot van Mbappé geblokt en kon de tiener vervolgens net niet bij een scherpe voorzet van Dirar.



Er volgde hierna alsnog een doelpunt, het bleek echter niet de gelijkmaker maar de 0-2. In de 59e minuut pikte Dybala de bal op en gaf deze aan Alves. De Braziliaan gaf een prachtige voorzet en opnieuw stond Higuain aan het einde van zijn assist, de Argentijn gleed van dichtbij binnen. Monaco kreeg een gigantische knauw van deze tegentreffer, en had moeite om zelf iets te creëren.



De ploeg uit het prinsdom kwam er hardhandig achter dat de Italianen meesters zijn in het vasthouden van een voorsprong. Juventus had de wedstrijd volledig onder controle, maar had geluk dat Buffon redding bracht op een gevaarlijke kopbal van invaller Valère Germain. De Italianen trokken de 0-2 dus over de streep en kunnen deze volgende week in eigen huis verdedigen. Nadat gisteren in de eerste halve finale Real Madrid al met 3-0 won van Atlético Madrid, lijkt ook dit tweeluik dus grotendeels beslist. Of de finale al vast staat of er toch nog verrassingen gaan plaatsvinden zal volgende week duidelijk worden.