Higuaín blij met goals: "Maar vergeet de return niet"

3 mei 2017 – Gonzalo Higuaín was de grote man in het Champions League duel tussen Juventus en AS Monaco. Dankzij zijn twee doelpunten boekten de Italianen een belangrijke 0-2 uitzege in de halve finale. Toch denkt de aanvaller dat het in de return nog spannend kan worden.



"Ik ben heel blij, dit was een heel belangrijke wedstrijd en we gaan met een zeer belangrijke overwinning naar huis", aldus Higuaín na afloop tegenover Mediaset Premium. Voor Juventus lijkt het een prima seizoen te gaan worden, want in de Serie A kan de ploeg dit weekend tegen Torino de zesde landstitel op rij pakken. "Daar richten we ons nu op. Hopelijk kunnen we de Scudetto zo snel mogelijk binnen halen."



In de Champions League tekende Higuaín tegen Monaco voor zijn vierde en vijfde treffer van het toernooi. "Ik werk altijd hard voor dit team. Het belangrijkste is dat we nu rustig blijven, we moeten niet vergeten dat er nog een tweede wedstrijd te spelen is. Monaco is een sterk team en hopelijk bereiken wij de finale", aldus de Argentijn, die net zo blij was geweest wanneer iemand anders had gescoord. "Ik werk voor het team. Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Het maakte me niet uit wie er scoort, zo lang we maar winnen."