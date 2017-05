Allegri ziet keuzes goed uitpakken: "Was niet makkelijk"

3 mei 2017 – Massimiliano Allegri voerde ten opzichte van het duel met FC Barcelona enkele wijzigingen in de basiself van Juventus door. Zo nam Juan Cuadrado plaats op de bank, schoof Dani Alves een linie naar voren en was er een basisplaats voor verdediger Andrea Barzagli. De trainer was bijzonder tevreden over hoe zijn keuzes uitpakten in het met 0-2 gewonnen duel met AS Monaco.



"Ik moet mijn team complimenteren, want dit was absoluut geen makkelijke wedstrijd", aldus Allegri na afloop tegenover de verzamelde Italiaanse media. "Monaco is een technisch sterke ploeg. We maakten een paar foutjes te veel en Gianluigi Buffon verrichte nog een heel goede redding toen het nog 0-0 stond. Maar over het algemeen gezien kunnen we tevreden zijn. Maar er is nog een tweede wedstrijd te spelen en dat wordt weer een nieuwe uitdaging."



De trainer ging ook nog in op het idee achter zijn keuzes voor de basisopstelling. "Het is heel simpel. Met de schorsing van Sami Khedira en Monaco dat gevaarlijk is vanuit de counter, had ik meer verdedigend ingestelde spelers nodig. Ik had iemand nodig die sterk is in de lucht zoals Barzagli, hij speelde een fantastische wedstrijd", zegt Allegri, die nog wel een hartig woordje gaat spreken met Miralem Pjanic. "Ik was heel boos op hem. Hij is uitgegroeid tot één van de drie beste middenvelders ter wereld, maar af en toe wanneer hij een fout maakt reageert hij alsof het het einde van de wereld is. Hij moet gewoon rustig blijven op zo'n moment."