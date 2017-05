Uitblinker Onana: "Dit had ik van te voren niet gedacht"

3 mei 2017 – Ajax deed in de eerste ontmoeting met Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League bijzonder goede zaken door in de eigen Johan Cruijff ArenA met 4-1 te winnen. Dat de Fransen niet vaker tot scoren kwamen, was grotendeels te danken aan André Onana.



"Nee, dit had ik van te voren echt nooit verwacht", reageert Onana na afloop in gesprek met Ajax TV. "Als we zo spelen dan kunnen wij iedereen verslaan. We hebben heel goed gespeeld. Het was mogelijk om nog veel vaker te scoren dan we gedaan hebben. Dit was een heel mooie teamprestatie, ik denk dat dat het verschil heeft gemaakt Lyon is een heel sterke ploeg."



Mede dankzij het sterke optreden van Onana heeft Ajax een goede uitgangspositie voor de return in Frankrijk. Zijn redding op de inzet van Nabil Fekir bij een 3-1 stand zou wel eens cruciaal geweest kunnen zijn. "Dat was een goede save. Ik probeer mijn team te helpen waar dat kan. Het was een belangrijke redding en daar ben ik heel blij mee. Als zij twee keer hadden gescoord dan is het ineens een ander verhaal", blikt de doelman terug. Onana wilde niet zeggen dat Ajax al met één been in de finale staat. "Het is nog steeds fifty-fifty omdat zij nog thuis spelen. Maar wij gaan naar Frankrijk om te winnen, daar gaan we voor vechten."