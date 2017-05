Jardim complimenteert Buffon: "Hij maakte het verschil"

7:50 – AS Monaco ging woensdagavond met 0-2 onderuit in de eerste halve finale van de Champions League tegen Juventus. Desondanks vond Leonardo Jardim zijn ploeg niet slecht spelen. Hij stelde dat Juventus-doelman Gianluigi Buffon het verschil maakte.



"Ik ben blij met mijn ploeg. Ze hebben een mooie impressie van het Franse voetbal gegeven", zei Jardim na afloop tijdens de persconferentie. "Juventus begon veel beter aan de wedstrijd, maar we slaagden erin om de balans te herstellen. De effectiviteit van Juventus en de reddingen van Buffon hebben het verschil gemaakt. Het is jammer voor ons dat hij twee of drie geweldige reddingen in huis had."



Jardim baalt vooral dat Monaco er zelf niet in slaagde om de kansen die het kreeg te benutten. Ondanks de 0-2 nederlaag houdt de trainer hoop voor de return in Italië. Maar eerst wacht in de Ligue 1 Nancy. Bij winst is Monaco weer een stapje dichter bij de landstitel. "Dat zal een belangrijk duel worden. Als we winnen dan geeft dat ons vertrouwen voor een comeback in Turijn", besloot hij.