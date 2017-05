AS Roma verliest hoger beroep en moet Strootman missen

15:27 – De schorsing die Kevin Strootman kreeg na een schwalbe in de wedstrijd tegen Lazio blijft gewoon staan. AS Roma ging nog in hoger beroep tegen het besluit, maar dat werd verworpen. Daardoor moet de middenvelder de komende twee competitiewedstrijden aan de kant zitten.



Roma kreeg donderdag van de Italiaanse voetbalbond te horen dat de schorsing van Strootman gewoon blijft staan. Daardoor kan Luciano Spalletti voor het duel van aankomende zondag met AC Milan niet beschikken over de Nederlander. Ook de topper tegen Juventus een week later gaat aan Strootman voorbij.



Tijdens het duel met Lazio (1-3 verlies) ging Strootman wel heel makkelijk naar de grond in een duel met Wallace. Scheidsrechter Daniele Orsato trapte er echter in en gaf een strafschop. De Italiaanse voetbalbond besloot na het bestuderen van de beelden om Strootman alsnog een schorsing van twee wedstrijden op te leggen.