Man United koerst af op finale door prachtgoal Rashford

Nadat Ajax zich woensdagavond al een uitstekende uitgangspositie verschafte voor de return tegen Olympique Lyon, heeft ook Manchester United een grote stap gezet naar de Europa League-finale in Stockholm. De Engelsen zegevierden donderdagavond met 0-1 bij Celta de Vigo. Spits Marcus Rashford verzorgde met een prachtige vrije trap het enige doelpunt van de avond.



Door de blessure van Zlatan Ibrahimovic startte Rashford weer in de basis bij United en na 67 minuten betaalde hij het vertrouwen terug aan José Mourinho. Een vrije trap die hij zelf had uitgelokt stuurde hij schitterend met veel gevoel naar de verre hoek: 0-1. De treffer van de negentienjarige spits, die in de kwartfinale tegen Anderlecht ook al van grote waarde was geweest, bleek de enige in de wedstrijd in Vigo.





Dat er verder niet gescoord werd, zal met name United jammer vinden. De Engelse ploeg was vanaf minuut één de bovenliggende partij en oefende veel druk uit op de vijandelijke defensie. Een belangrijke rol was hierin weggelegd voor Paul Pogba, die net als Eric Bailly terugkeerde in de basiself. Het uitstekende spel van United leidde tot grote kansen in het eerste bedrijf, maar steeds gooide Celta-keeper Sergio Álvarez roet in het eten van de Engelsen.



De uitblinkende doelman bracht redding op enorme kansen van Jesse Lingard en Henrikh Mkhitaryan in de eerste helft, waardoor het nog lang spannend bleef in de wedstrijd. Waar United meerdere mogelijkheden om zeep hielp, bleef de kansenregen voor de thuisploeg uit. Het team won dit seizoen thuis in de competitie met 4-3 van FC Barcelona en schakelde Real Madrid uit in het bekertoernooi, maar wist tegen United geen vuist te maken. De beste kans kreeg het al na acht minuten, maar Daniel Wass kopte van dichtbij knullig naast.





Ook John Guidetti kon het verschil niet maken. De oud-Feyenoorder begon in de spits, werkte hard, maar beleefde een vrij teleurstellende avond. Hij kon niet afrekenen met het duo Bailey/Daley Blind en werd ondanks zijn tomeloze inzet nauwelijks in stelling gebracht. Blind, die door de afwezigheid van Phil Jones en Chris Smalling weer mocht starten, ontpopte zich vanavond tot een uitblinker aan de zijde van United. De Nederlander was rustig aan de bal en doortastend in de duels. De oud-Ajacied nam overigens ook plaats achter de vrije trap die United in de 67ste minuut kreeg, maar Rashford stuurde de Nederlander weg om vervolgens de enige goal van het duel te maken.



Volgende week donderdag wordt de return in Engeland gespeeld. Of Ashley Young in die wedstrijd zijn opwachting kan maken, is nog maar de vraag. De vleugelspeler viel in de tweede helft in, maar moest met een hamstringblessure enkele minuten later alweer het veld verlaten.