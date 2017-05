Ajax met zes spelers in weekelftal van Europa League

14:06 – Ajax domineert het Elftal van de Week in de Europa League. De Amsterdamse club won afgelopen woensdag de eerste ontmoeting met Olympique Lyon in de halve finale met 4-1, waardoor het een uitstekende uitgangspositie heeft voor de return van komende donderdag in Frankrijk.



Ajax is met maar liefst zes spelers vertegenwoordigd in het weekelftal van de Europa League. Matthijs de Ligt en Kenny Tete staan in de verdediging, terwijl Amin Younes en Hakim Ziyech zijn verkozen voor een plaats op het middenveld. Kasper Dolberg en Bertrand Traoré behoren tot de voorhoede.



Eric Bailly, Paul Pogba en Marcus Rashford staan namens Manchester United, dat met 0-1 won bij Celta de Vigo, in het elftal. Ondanks de nederlaag maken Celta-spelers Sergio Álvarez en Pione Sisto deel uit van de ploeg.