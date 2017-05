Amateursensatie Kaars tekent profcontract bij Den Bosch

0:12 – Dennis Kaars wordt dan toch profvoetballer. De 28-jarige aanvaller maakt de overstap van ASV De Dijk naar FC Den Bosch, zo maakt de Jupiler League-club vrijdagavond bekend. Hij tekent een tweejarig contract met een optie voor nog een seizoen.



Met De Dijk werd Kaars kampioen van de Derde Divisie zondag. De aanvaller werd afgetekend topscorer met veertig doelpunten in 32 wedstrijden. Dat levert hem een profcontract bij FC Den Bosch op. In de winter liep hij al even stage bij Sparta Rotterdam, maar tot een verbintenis kwam het niet. "We zijn het nieuwe verhaal van de club aan het schrijven en zijn erg blij dat Dennis voor FC Den Bosch heeft gekozen, ondanks de interesse van andere clubs uit het betaald voetbal", aldus voorzitter Jan-Hein Schouten op de clubwebsite.



Kaars sluit komende zomer aan bij de selectie van Den Bosch. "Dennis is een jongen die met zijn karakter en speelstijl past bij de Bourgondische volksclub FC Den Bosch. Hij heeft lef, is snel, technisch vaardig en ontzettend doelgericht. Dennis is een speler die kan verrassen en met zijn spel het publiek kan vermaken. We kijken er naar uit om hem komend seizoen in het shirt van FC Den Bosch in actie te zien en wensen hem namens de club veel succes toe!", voegt commissaris Jan Gösgens toe.