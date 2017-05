Tottenham vergaloppeert zich: "Maar we blijven vechten"

11:01 – Na negen voltreffers op rij ging Tottenham Hotspur vrijdag onderuit in de Premier League. Op bezoek bij stadgenoot West Ham United kwam het niet verder dan een 1-0 nederlaag, waardoor de kans op het kampioenschap een stuk kleiner is geworden. Trainer Mauricio Pochettino blijft desondanks strijdbaar.



"We blijven vechten", zegt de Argentijnse coach tegen Sky Sports. "Het is natuurlijk teleurstellend dat we hebben verloren en nu moeten we wachten op wat Chelsea doet." De koploper speelt maandag thuis tegen Middlesbrough en kan het gat dan uitbreiden naar zeven punten. "Het wordt voor ons moeilijker om Chelsea te achterhalen, maar we moeten het blijven proberen."



Een treffer van Manuel Lanzini in de tweede helft deed Tottenham de das om bij West Ham. "We waren de baas in de eerste helft en kregen heel veel kansen. In de tweede helft begonnen we slap en gaven we bij het doelpunt te veel ruimte weg. Als je voor de titel vecht, dan mag je dit soort goals niet meer incasseren. Toch vind ik dat we een beter resultaat verdienden."



Vincent Janssen deed alleen het laatste kwartier mee in de uitwedstrijd.