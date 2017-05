KNVB in actie vanwege vuurwerkbom FC Den Bosch

12:30 – De KNVB is absoluut niet te spreken over de actie van een groepje fans van FC Den Bosch, die tijdens het thuisduel met FC Dordrecht een vuurwerkbom afstaken op de tribune. De bond gaat zodoende een onderzoek starten naar het incident.



Tijdens de wedstrijd werd er een vuurwerkbom afgestoken op de tribunes. Een ballenjongen liep vervolgens huilend van het veld af. "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd", reageert een woordvoerder van de bond bij de NOS. "Het is te vroeg om te praten over maatregelen. We willen eerst weten wat er is gebeurd en wat er is gedaan door de club tegen degenen die met vuurwerk gooiden. Ze moeten zorgen dat ze die mensen een stadionverbod geven."



De KNVB gaat contact zoeken met ballenjongen Jens, met wie het volgens FC Den Bosch naar omstandigheden goed gaat. "Jens is vanzelfsprekend geschrokken en aangedaan. Buiten een piepje in zijn oor heeft hij gelukkig nergens last van", laat de club weten op de eigen website.